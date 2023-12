[JOUR 11] L’Avent de l’Investissement : créer sa stratégie

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Vous êtes maintenant prêt logistiquement (vous avez ouvert votre enveloppe) et mentalement (vous êtes point sur les bases de l'investissement) à faire vos premières transactions. Mais quels ETF choisir ? C'est vrai, il y a tellement de choix disponible.

Vous avez besoin d'un minimum de structure : on va adopter une approche « cœur-satellites ».

• Le cœur de portefeuille : bien diversifié géographiquement, sectoriellement et sur différentes classes d'actifs. Tant sur des actions du monde entier, que sur des obligations de bonnes qualités. Ce cœur se concentre sur un rendement potentiel de long terme. On pense à des ETF iShares répliquant un indice global comme le MSCI World (actions mondiales) ou l'EUROSTOXX 50 (actions européennes). Pour l'obligataire, on pense à un ETF iShares exposé à des obligations du monde entier de bonnes qualités (Core Global Aggregate Bond). Attention, ce ne sont que des exemples : il s'agit ici de respecter la logique « diversifié sur tous les plans ». Vous pouvez vous balader sur le site de Boursorama et notamment sur ce tracker qui vous aide à chercher plus facilement. Ensuite, lisez les documents pour investisseurs faits spécialement pour vous renseigner. La part allouée aux actions et aux obligations dépend de votre profil de risque.

On peut en rester là si nous ne sommes pas à l'aise pour aller plus loin. En revanche, pour aller chercher un rendement potentiellement plus élevé, mais avec un risque de perte en capital plus grand (puisqu'on va tilter notre portefeuille dans certaines directions), on peut commencer à construire nos satellites.

• Les satellites sont un peu la couche supérieure de votre portefeuille, les « extras ». Il peut y en avoir un seul, comme plusieurs. Une fois notre cœur crée, on peut se « faire plaisir » et aller vers des ETF qui suivent des thématiques qui nous parlent ou sur lesquelles on a des convictions. Ce sont des investissements tactiques, qui s'ajoutent à votre cœur.

Combien allouer à chaque partie ?

Le cœur de portefeuille a souvent la pondération la plus grosse de votre portefeuille : car c'est la partie la plus diversifiée. Les satellites, eux, portent plus de risques car ils ne sont pas autant diversifiés. En effet, même si un ETF qui suit un indice de l'industrie de la santé par exemple, est diversifié par construction (car il contient plusieurs entreprises), il est moins diversifié qu'un ETF répliquant un indice global. Si l'industrie de la santé est en crise, toutes les entreprises de l'ETF sont susceptibles de perdre de la valeur : en gros, il n'y en aura pas une pour rattraper l'autre ! En revanche, si vos convictions sont justes et l'industrie de la santé se porte bien, vous serez récompensé car votre portefeuille est « tilté » vers ce secteur grâce à ce satellite.

C'est ici que le travail que vous aviez fait précédemment sur votre horizon d'investissement est utile. Si vous avez besoin de récupérer votre argent dans 2 ans, la part des satellites doit être minime, car vous n'aurez pas le temps d'essuyer de potentiels crises. En revanche, si vous êtes investisseur sur le long terme (mais cela dépend aussi de votre personnalité), vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques et ajoutez quelques satellites.

Quels satellites choisir ?

La liste d'ETF thématiques est longue. C'est pourquoi durant les prochains jours, on fera ensemble le tour de quelques thèmes du moment.

A demain !

Avertissement en matière de risques

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L'investisseur n'est pas assuré de récupérer son investissement initial.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d'un produit ou d'une stratégie.

Les fluctuations des taux de change entre les devises sont susceptibles d'entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes pour les fonds dont la volatilité est plus élevée et la valeur d'un investissement peut diminuer subitement et de manière substantielle. Les niveaux d'imposition et leur assiette peuvent évoluer à tout moment.

Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l'investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l'évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble).

Information spécifique au fonds



iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Risque de concentration, Risque de contrepartie, Risque lié aux capitaux propres

iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)

Risque de contrepartie, Risque lié aux capitaux propres

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

Risque de contrepartie, Risque lié aux capitaux propres



iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Risque de concentration, Risque de contrepartie, Risque lié aux capitaux propres



iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Risque de contrepartie, Risque lié aux capitaux propres, Risque environnemental, social et de gouvernance (ESG):

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Risque de concentration, Risque de contrepartie, Risque lié aux capitaux propres

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Risque de contrepartie, Risque de crédit, Risque de devise



Description des risques des fonds

Risque de contrepartie

l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer la Classe d'Actions à des pertes financières.

Risque de crédit

Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.

Risque de liquidité

La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Risque lié aux investissements dans les valeurs minières

L'investissement dans des titres miniers est sujet à des risques spécifiques au secteur, dont les préoccupations liées à l'environnement et à l'offre, la fiscalité et les politiques gouvernementales. La variation des rendements provenant de titres miniers est habituellement supérieure à la moyenne en comparaison avec d'autres actions.

Risque lié aux titres de qualité inférieure (Non-Investment Grade)

Les titres de créances dont la qualité de crédit est moins bonne que celle des investissements de « bonne qualité » (investment grade) sont plus sensibles aux variations de taux d'intérêt et présentent des « risques de crédit » plus élevés que des titres de créances ayant une meilleure qualité.

Risque de renflouement de crédit

L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds ne peut pas verser de revenus ou rembourser le capital au Fonds à l'échéance. Si une institution financière n'est pas en mesure de remplir ses obligations financières, ses actifs financiers peuvent faire l'objet d'une réduction de valeur ou être convertis (c'est-à-dire "renfloués") par les autorités compétentes pour sauver l'institution.

Titres adossés à des actifs (ABS) / titres adossés à des créances (MBS)

Les titres adossés à des actifs et les titres adossés à des créances hypothécaires sont soumis aux mêmes risques que ceux décrits pour les titres obligataires. Ces instruments peuvent être soumis à un "risque de liquidité", présenter des niveaux d'emprunt élevés et ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents.

Risque de concentration

Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire.

Risque lié aux marchés émergents

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu'à des facteurs tels qu'un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l'investissement ou au transfert d'actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds.

Risque lié aux capitaux propres

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu'à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d'entreprises.

Risque lié aux petites entreprises

Habituellement, les actions des petites sociétés affichent des volumes de transactions moins élevés et des variations de prix plus grandes que celles de plus grandes sociétés.

Risque de devise

Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement.

Information réglementaire



iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d'investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d'Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland. BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé sous l'autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Certains des fonds mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi allemande sur les investissements. Ces fonds sont gérés par BlackRock Asset Management Deutschland AG. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l'Autorité des Marchés Financiers. La Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s'y conforment. Ce socle commun n'exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C'est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n'obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l'agrément de ce type de produit.

De plus amples informations concernant le Fonds et la Classe d'Actions, comme la liste détaillée des principaux investissements sous-jacents de la Classe d'Actions et les cours des actions, peuvent être obtenues en consultant le site Internet d'iShares (www.ishares.com), en appelant le +44 (0) 845 357 7000 ou en contactant votre courtier ou conseiller financier. La valeur substantielle intrajournalière indicative de la Classe d'Actions est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou http://www.reuters.com. Les parts/actions d'un ETF OPCVM qui ont été achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être vendues directement à l'ETF OPCVM. Pour les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés, l'achat et la vente des actions doivent être effectués sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par ex. un courtier) et peuvent ainsi faire l'objet de frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix du marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur Substantielle par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer une somme supérieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de l'achat d'actions et de recevoir une somme inférieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de la vente de ces actions.

Pour les investisseurs en France

Le présent document est de nature promotionnelle. Toute souscription d'actions d'un compartiment d'une des sociétés sera effectuée selon les conditions précisées dans le prospectus complet, le document d'information clé pour l'investisseur, l'avenant français et dans les suppléments des sociétés, le cas échéant. Ces documents peuvent être obtenus en contactant l'agent payeur de la Société : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou en consultant le site www.blackrock.com/fr et sont disponibles en français et en anglais. Les sociétés sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit étranger et agréés par le régulateur financier de leur pays d'origine en tant qu'OPCVM conformes à la réglementation européenne. La directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, établit des règles communes afin de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui y sont conformes. Ce socle commun n'a pas exclu des méthodes de mise en œuvre différenciée. C'est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n'obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l'agrément de ce type de produit. Ce compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l'Autorité des Marchés Financiers. Veuillez noter que la distribution d'actions de certains compartiments des fonds n'est pas autorisée en France. Ce document ne constitue ni une offre, ni une sollicitation en lien avec les actions des fonds. BlackRock peut mettre fin à la commercialisation du produit à tout moment. Les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du fonds avant d'investir. Pour plus d'informations sur les droits des investisseurs et sur la manière d'émettre une réclamation, veuillez consulter https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en anglais.

