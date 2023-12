[JOUR 10] L’Avent de l’Investissement : choisir entre la part ACC ou DIST d’un ETF

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Vous avez ouvert votre enveloppe d'investissement et vous vous baladez maintenant sur la plateforme de Boursorama à la recherche d'ETF (à chacun son truc le dimanche…). Une petite chose éveille cependant votre curiosité…C'est quoi cette particule après chaque nom d'ETF : DIST et ACC ?

On retrouve effectivement ces mots à la fin des noms des ETF iShares pour différencier les parts d'un même ETF. Il y a une part dite « accumulante » et une part « distribuante ».

« Dist » veut dire qu'il s'agit d'un ETF de distribution. Régulièrement, l'ETF va reverser les dividendes des actions dans lesquels il investit aux détenteurs de l'ETF : à vous ensuite de les réinvestir si besoin.

« Acc » pour Accumulation, signifie qu'il s'agit d'un ETF à capitalisation. Les dividendes sont directement réinvestis dans le fonds, et la valeur du fonds augmente alors.

Plusieurs actions, donc plusieurs dates de distribution ?

Comme pour les actions d'une société, un ETF fixe une date de détachement du dividende (ex dividend date), une date d'enregistrement (record date) et une date de paiement. Ces dates déterminent qui reçoit le dividende en fonction de quand l'investisseur a acheté l'ETF et quand les dividendes sont payés.

Le calendrier de paiement des dividendes est donc bien différent de celui des actions sous-jacentes et varie en fonction de l'ETF.

Bon à savoir : Tout comme les actions d'une société, le prix d'un ETF augmente souvent avant la date de détachement du dividende, reflétant une vague d'achats, et chute ensuite. Les investisseurs qui possèdent le fonds avant la date de détachement du dividende reçoivent le dividende alors que ceux qui l'achètent après ne le reçoivent pas.

Quel part choisir ?

Vous vous en doutez : cela dépend de vos besoins ! Si vous souhaitez recevoir une petite rente au fil du temps et l'utiliser ou la réinvestir sur un autre ETF, c'est alors la part DIST qu'il faut choisir. Ce qui est intéressant avec la part ACC, c'est que cette rente est automatiquement réinvestie : on profite de l'effet boule de neige sans s'en préoccuper. Surtout, il n'y a pas de frais de réinvestissement dans un autre ETF.

A demain !

