Joshua Jepsen va démissionner de son poste de directeur financier de Deere

L'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré jeudi le président russe Vladimir Poutine à Moscou dans le cadre des pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine, peu après une courte entrevue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en Suisse. A l'issue de ce ...
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger Amazon AMZN.O prévoit une deuxième série de suppressions d'emplois ...
La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, continuant de se montrer rassurée par l'annonce d'un protocole d'accord entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan concernant le Groenland, qui a permis la levée des menaces douanières de Washington. Le ...
La Colombie a répliqué jeudi aux droits de douanes de l'Equateur avec l'annonce de taxes sur plusieurs produits, dans un différend diplomatique et commercial qui s'envenime et menace désormais d'affecter la coopération énergétique de ces deux voisins. La bataille ...
