information fournie par Reuters • 22/01/2026 à 22:08

Joshua Jepsen va démissionner de son poste de directeur financier de Deere

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier de Deere & co

DE.N , Joshua Jepsen, va démissionner de son poste, a annoncé la société dans un document déposé jeudi.