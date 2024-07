Jose Minaya va succéder à Hanneke Smits à la tête de BNY Investments

La société de gestion américaine BNY Investments a annoncé, mardi 2 juillet, la nomination de Jose Minaya en qualité de responsable mondial de BNY Investments & Wealth et membre du comité exécutif. Il prendra ses fonctions le 3 septembre et succédera alors à Hanneke Smits , qui était en poste depuis octobre 2020 après avoir entre autres dirigé Newton IM, filiale de BNY Investments, de 2016 à 2020.

Hanneke Smits a pris la décision de quitter son poste et prendra un rôle de présidente au sein de BNY Investments jusqu'à la fin de l’année 2024 pour assurer la transition avec Jose Minaya. Ce dernier, qui sera rattaché au directeur général de BNY, Robin Vince, évoluait précédemment comme responsable des investissements et président de Nuveen, gestionnaire d’actifs de TIAA. Jose Minaya avait rejoint TIAA en 2004 en tant que gérant de portefeuille obligataire après des passages chez AIG, Merrill Lynch et JP Morgan.

BNY Investments gère plus de 2.000 milliards de dollars d’actifs.

L'Agefi