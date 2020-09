Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jordanie-Explosions dans une base militaire près d'Amman Reuters • 11/09/2020 à 02:02









AMMAN, 11 septembre (Reuters) - Une série d'explosions a secoué jeudi une base militaire jordanienne dans la ville de Zarka, au nord-est d'Amman, la capitale, a-t-on appris de source sécuritaire. Les causes de ces explosions n'était pas immédiatement connues. Plusieurs dizaines de bases militaires se trouvent en périphérie de ce centre industriel. Les explosions se sont produites dans la zone de Ghabawi dans l'est de Zarka, a rapporté l'agence de presse de l'état jordanien sans donner plus de détails. (Suleiman Al-Khalidi; version française Camille Raynaud)

