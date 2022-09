Jonathan Willcocks rebondit chez Premier Miton

(NEWSManagers.com) - Jonathan Willcocks rejoint Premier Miton Investors en tant que responsable mondial de la distribution. L’intéressé avait quitté M&G Investments début 2022. Il y avait passé 17 ans, ces quatre dernières années comme responsable de la distribution. Il avait contribué au développement international de la société de gestion. Avant cela, il était responsable commercial.

« Je suis vraiment impatient de rejoindre une entreprise aussi merveilleuse et de travailler avec tous mes nouveaux collègues et équipes d'investissement, ainsi qu'avec de vieux amis, alors que nous cherchons à développer l'entreprise et à servir nos clients afin d'obtenir de bons résultats pour tous nos clients et nos actionnaires », déclare Jonathan Willcocks sur sa page LinkedIn.