Jonathan Sorrell prend la tête de Rathbones
information fournie par Agefi Asset Management  25/08/2025 à 08:00

Jonathan Sorrell a obtenu les autorisations réglementaires nécessaires pour succéder à Paul Stockton au poste de PDG du groupe Rathbones.

Dans un communiqué daté du 18 août, Rathbones a confirmé que Jonathan Sorrell rejoindra les conseils d’administration du groupe et de Rathbones Investment Management avec effet immédiat.

Paul Stockton a quitté ses fonctions de PDG du groupe et celles au sein du conseil d’administration. Il avait annoncé son départ à la retraite le 20 mars dernier.

Jonathan Sorrell était auparavant président de Capstone Investment Advisors depuis janvier 2020. Avant cela, il était directeur financier puis président de Man Group.

