Jon Stewart s'engage à rester animateur du « Daily Show » jusqu'en 2028

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par Danielle Broadway

L'humoriste Jon Stewart continuera à animer « The Daily Show » sur Comedy Central tous les lundis et à occuper le poste de producteur exécutif jusqu'en 2028, a annoncé lundi Skydance Television SKYD.N .

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Jon et son équipe de journalistes primée », a déclaré George Cheeks, coprésident et directeur des contenus de Skydance Television, dans un communiqué.

Cette émission de fin de soirée, récompensée par un Emmy Award, diffusée sur Comedy Central puis en streaming sur Paramount+ le lendemain, est connue pour son regard satirique sur la politique et la culture pop. Elle propose notamment des fausses informations et des interviews de journalistes, de célébrités et d’autres invités.

Stewart, qui a animé l’émission de 1999 à 2015, est revenu en tant qu’animateur hebdomadaire en 2024. Parmi les anciens animateurs figurent Craig Kilborn, qui a dirigé l’émission de 1996 à 1998, et Trevor Noah, qui a succédé à Stewart et l’a animée de 2015 à 2022.

« The Daily Show » n’avait pas d’animateur attitré en 2023, mais faisait appel à une rotation d’animateurs invités, parmi lesquels figuraient Leslie Jones, Michael Kosta et Chelsea Handler.

Les correspondants et collaborateurs Ronny Chieng, Josh Johnson, Jordan Klepper et Michael Kosta continueront à se relayer à la présentation du mardi au jeudi.

Comedy Central appartient à Skydance Media, qui a finalisé sa fusion avec Paramount Global plus tôt cette année et a été rebaptisée Skydance Corp.