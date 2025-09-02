 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jolt Capital : Warren Kim au poste de Managing Director en Corée du Sud
information fournie par AOF 02/09/2025 à 16:16

(AOF) - Jolt Capital, société de capital-investissement spécialisée dans les investissements deeptech de croissance en Europe, annonce la nomination de Warren Kim, ancien dirigeant de Natixis Asia, au poste de Managing Director basé à Séoul. Après le Japon en 2024, le plan de Jolt Capital était d’établir un ancrage similaire en Corée du Sud et de poursuivre son expansion hors d’Europe. Il rejoint l’équipe existante d’une demi-douzaine de spécialistes des relations investisseurs déjà présents au Canada, au Royaume-Uni, en France et au Japon.

Warren Kim a occupé le poste de Head of Corporate Coverage chez Natixis Asia Limited, succursale de Séoul (2023-2025), où il gérait non seulement les relations clients avec des groupes tels que Samsung, LG, SK, Hanwha et Lotte Group, mais également les principales opérations de banque d'investissement de clients coréens. Avant de rejoindre Natixis, il a été conseiller local auprès de Natixis CIB Asia (2010-2023).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

