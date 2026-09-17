Jolt Capital renforce son équipe avec l'arrivée de Pierre-Léonard Rouzaud

(Zonebourse.com) - Jolt Capital a annoncé la nomination de Pierre-Léonard Rouzaud au poste de directeur des projets stratégiques. Il participera aux prochaines étapes de développement de la société d'investissement spécialisée dans le growth deeptech en Europe.

Fort d'un parcours mêlant finance, stratégie et enjeux industriels, Pierre-Léonard Rouzaud a développé une expertise dans les domaines de la stratégie actionnariale, du financement d'entreprise, de la structuration d'opérations et des négociations complexes.

Son expérience, acquise à la fois dans le secteur bancaire et au sein de l'Etat, l'a notamment conduit à intervenir sur des opérations de financement, de transformation et de développement impliquant de grands groupes industriels et technologiques.

Avec cette nomination, Jolt Capital entend renforcer ses compétences sur les enjeux financiers, transactionnels et stratégiques qui accompagneront son développement.

Jean Schmitt, président et Managing Partner de Jolt Capital, salue un profil associant "une solide maîtrise des enjeux financiers et transactionnels" à "une compréhension fine des organisations et de leur transformation".

Il estime que cette double expérience dans les secteurs public et privé constituera un atout pour accompagner la croissance de Jolt Capital.

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