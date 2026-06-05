Jolt Capital renforce son équipe avec l'arrivée de Philippe Dewost comme conseiller stratégique

(Zonebourse.com) - Figure reconnue de l'écosystème technologique européen, entrepreneur, investisseur et acteur de premier plan de l'innovation, Philippe Dewost mettra au service de la société plus de 30 ans d'expérience dans les domaines du capital-risque, de la transformation des entreprises, de l'innovation publique et des technologies de pointe.

Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de direction au sein de VINCI, de la Caisse des Dépôts et de l'EPITA. Il a également contribué à l'essor de l'écosystème français de l'innovation en participant à la création de la French Tech.

Actuel président de Phileos, Philippe Dewost a auparavant dirigé imsense, une société spécialisée dans l'imagerie avancée rachetée par Apple. Il figure également parmi les cofondateurs de Wanadoo, devenu par la suite l'un des premiers fournisseurs d'accès à Internet en Europe.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Philippe Dewost contribuera aux activités d'investissement de Jolt Capital et travaillera aux côtés des sociétés du portefeuille sur leurs stratégies de croissance, leurs projets d'innovation et le développement de leur écosystème.

Philippe Dewost est membre du Corps des Mines. Il est diplômé de l'École Normale Supérieure de Paris, où il a obtenu une maîtrise de physique, ainsi que du Collège des Ingénieurs, dont il est titulaire d'un MBA.

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