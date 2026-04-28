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Jolt Capital recrute João Rodrigues comme value creation partner
information fournie par AOF 28/04/2026 à 11:22

(AOF) - Jolt Capital, société de capital-investissement spécialisée dans le financement de croissance des entreprises européennes de deeptech, annonce la nomination de João Rodrigues au poste de value creation partner. Il sera basé à Londres.

Dans ses nouvelles fonctions, João Rodrigues intégrera l'équipe dédiée à la création de valeur et jouera un rôle central dans l'amélioration de la performance des sociétés en portefeuille. Il travaillera en étroite collaboration avec leurs dirigeants afin de définir et déployer des plans de création de valeur, accélérer les initiatives de croissance et renforcer l'excellence opérationnelle à l'échelle du portefeuille.

Sa mission contribuera à consolider l'approche opérationnelle de Jolt Capital dans la construction de leaders mondiaux de la deeptech.

João Rodrigues dispose de plus de 20 ans d'expérience en création de valeur, capital-investissement et conseil stratégique. Il occupait récemment le poste de managing director – value add solutions chez The Rohatyn Group, gestionnaire d'actifs mondial administrant environ 7 milliards de dollars.

Auparavant, il était partner et principal en création de valeur chez Ethos Private Equity, où il a participé au déploiement de stratégies couvrant l'ensemble du cycle d'investissement, de la due diligence à la préparation de la sortie.

Au cours de sa carrière, il a piloté de nombreuses transformations et initiatives de croissance dans divers secteurs, notamment des carve-outs, des intégrations post-acquisition, des plans de redressement et des stratégies d'expansion internationale. Il a également siégé à plusieurs conseils d'administration, contribuant à renforcer la gouvernance et l'alignement stratégique des sociétés concernées.

João Rodrigues a débuté sa carrière chez McKinsey & Company, où il a dirigé des programmes d'amélioration de la performance à grande échelle et conseillé des groupes internationaux dans les secteurs minier, énergétique et industriel.

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