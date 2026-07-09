Jolt Capital recrute Charles Bernheim comme Value Creation Partner

(Zonebourse.com) - Jolt Capital renforce son équipe avec l'arrivée de Charles Bernheim au poste de Value Creation Partner, basé à Berlin. Il aura pour mission d'accompagner les sociétés du portefeuille dans l'accélération de leur croissance, l'amélioration de leurs performances opérationnelles et le déploiement de leur stratégie à l'international.

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans les secteurs de la technologie, du e-commerce et de l'industrie, Charles Bernheim a occupé plusieurs fonctions de direction au sein d'entreprises internationales en forte croissance.

Son parcours l'a amené à piloter des stratégies de développement, des projets d'expansion internationale ainsi que des transformations opérationnelles.

Au sein de Jolt Capital, il travaillera aux côtés des équipes dirigeantes des sociétés en portefeuille afin d'identifier et d'activer les principaux leviers de création de valeur. Son intervention portera notamment sur l'accélération du développement commercial, l'amélioration de l'excellence opérationnelle et l'accompagnement des dirigeants dans la mise en oeuvre de leurs ambitions de croissance.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.