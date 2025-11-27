Jolt Capital : premier closing de son nouveau fonds Jolt Capital V

(AOF) - Jolt Capital annonce le premier closing de son nouveau fonds, Jolt Capital V, à hauteur de 600 millions d'euros, pour un hard cap à 1,1 milliard d'euros. Ce fonds s'inscrit dans la continuité d'une thèse d'investissement qui est devenue la marque de fabrique de Jolt Capital : "permettre aux meilleures scaleups européennes dotées d'une propriété intellectuelle originale de disposer de capitaux suffisants pour devenir de véritables champions mondiaux", selon un communiqué de la société de gestion.

Ce premier closing fait l'objet d'un large soutien de fonds souverains, certains déjà familiers de Jolt Capital, d'autres souscrivant pour la première fois.

Les autres catégories d'investisseurs (compagnies d'assurances, banques et fonds de pension européens, family offices) sont aussi largement représentées, avec certains LPs ayant souscrit aux précédents millésimes, d'autres investissant pour la première fois chez Jolt Capital.

Ce premier closing inclut l'investissement cornerstone effectué par le Fonds Européen d'Investissement avec le soutien du programme ETCI pour un montant de 260 millions d'euros, annoncé en septembre 2025.