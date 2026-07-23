Jolt Capital nomme Pierre Fitzgibbon Operating Partner au Canada

(Zonebourse.com) - La société annonce la nomination de Pierre Fitzgibbon en qualité d'Operating Partner basé au Canada.

Dirigeant, administrateur d'entreprises et investisseur reconnu, Pierre Fitzgibbon apporte à Jolt Capital une expérience de premier plan en stratégie, finance, industrie et politiques publiques.

De 2018 à 2024, il a occupé les fonctions de ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Également responsable du Développement économique régional et de la région de Montréal, il a joué un rôle déterminant dans la définition et le déploiement de la stratégie industrielle et d'innovation de la province.

Avant son engagement en politique, Pierre Fitzgibbon a notamment été Managing Partner chez Walter Capital Partners (2015-2018), président-directeur général d'Atrium Innovations (2007-2014), Vice-président du conseil d'administration de Financière Banque Nationale et chef de la direction financière de la Banque Nationale du Canada (2002-2007).

Auparavant, il a occupé des fonctions de direction en finance, stratégie et développement des affaires chez Telesystem International Wireless, Chase Capital Partners à Hong Kong, Domtar et Peerless Carpet Corporation, après avoir débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers en audit et conseil en management.

Il est aujourd'hui conseiller spécial chez Osler, Hoskin & Harcourt LLP. Il siège également aux conseils d'administration de plusieurs entreprises privées, au comité consultatif du programme Volt-Age de l'Université Concordia ainsi qu'au conseil d'administration de la Fondation HEC Montréal.

Au sein de Jolt Capital, Pierre Fitzgibbon rejoint une équipe d'une douzaine d'Operating Partners aux profils internationaux, qui collaborent étroitement avec un réseau mondial de Value Creation Partners afin d'accompagner les sociétés du portefeuille dans leur développement et leur création de valeur.

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