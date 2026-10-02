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Jolt Capital élargit sa stratégie à l'early growth avec Mirova
information fournie par AOF 02/10/2026 à 09:37

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(Zonebourse.com) - Jolt Capital annonce l'acquisition de l'activité private equity de Mirova, une opération qui lui permet d'étendre son positionnement au segment de l'early growth. La transaction porte sur les fonds Mirova Environment Acceleration Capital (MEAC) et Mirova Impact Life Essentials (MILE), ainsi que sur leurs équipes et l'intégralité de leurs portefeuilles. Jolt Capital devient à compter du transfert la société de gestion de ces fonds.

Spécialisé jusqu'ici dans le growth deeptech, Jolt Capital élargit ainsi son champ d'investissement à des entreprises technologiques européennes réalisant entre 3 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre plus de 10 millions pour ses fonds de growth actuels. Selon les données de sa plateforme propriétaire Jolt.Ninja, quelque 20 000 entreprises européennes pourraient correspondre à ses critères d'investissement tout en se situant encore en amont de sa cible historique.

Les équipes issues de Mirova poursuivront les stratégies d'investissement et les objectifs d'impact de MEAC et MILE. Elles bénéficieront notamment des équipes de création de valeur de Jolt Capital, de ses capacités en matière de relations investisseurs et de sa plateforme technologique Jolt.Ninja.

MEAC investit dans des entreprises paneuropéennes en early growth répondant à des enjeux environnementaux, avec des tickets de 5 à 30 millions d'euros. MILE cible pour sa part des entreprises françaises et européennes en croissance proposant des solutions innovantes répondant à des enjeux sociaux et sociétaux.

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