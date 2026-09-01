Jollibee indique qu'il envisage de choisir Hong Kong plutôt que les États-Unis pour l'introduction en bourse de sa filiale internationale

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(Mises à jour avec les commentaires d'un analyste au troisième point, évolution du cours de l'action au huitième)

par Jasmeen Ara Islam Shaikh et Kumar Tanishk

Le géant philippin de la restauration rapide Jollibee Foods Corp JFC.PS a annoncé mardi son intention de scinder ses activités internationales et de les introduire en bourse à Hong Kong, abandonnant ainsi ses projets initiaux d'introduction en bourse aux États-Unis .

Voici quelques détails supplémentaires:

* Jollibee Foods a indiqué que la scission de sa branche internationale, Jollibee Foods Corporation International, avançait conformément au calendrier prévu en vue de sa scission et de son introduction en bourse.

* L’enseigne de restauration rapide envisage désormais une cotation à Hong Kong, invoquant sa présence actuelle dans ce pays et la notoriété de sa marque en Asie.

* Cette cotation à Hong Kong pourrait permettre à l’entreprise de bénéficier d’une meilleure détermination du prix, car les investisseurs connaissent bien son parcours de croissance régionale et sont potentiellement mieux placés pour comprendre d’où proviendra la valeur, a déclaré Dilin Wu, stratège chez Pepperstone.

* « La Bourse de Hong Kong (HKEX) offre également un accès à un large éventail d’investisseurs mondiaux et régionaux, ce qui en fait un lieu particulièrement adapté pour soutenir une entreprise dont les ambitions s’étendent bien au-delà de l’Asie, notamment avec une croissance continue en Amérique du Nord », a déclaré Jollibee.

* Hong Kong est devenue cette année l’une des places boursières les plus actives au monde en matière de nouvelles introductions en bourse, l’amélioration du sentiment des investisseurs et la forte demande encourageant les entreprises technologiques et industrielles à lever des capitaux.

* Au premier semestre 2026, les nouvelles introductions en bourse à Hong Kong ont totalisé environ 22,45 milliards de dollars, soit une hausse de près de 57 % par rapport à l’année précédente, marquant ainsi le début d’année le plus actif pour la ville depuis cinq ans, selon les données de LSEG.

* Jollibee a également nommé son actuel directeur financier et responsable des risques, Richard Chong Woo Shin, au poste de directeur général de JFCI.

* Le cours de l’action a progressé jusqu’à 3,3 %, atteignant son plus haut niveau depuis la mi-août, en phase avec la hausse de 2,3 % de l’indice de référence .PSI .