Johnson Matthey décroche après l'amendement d'un contrat de cession avec Honeywell
Honeywell a ainsi conclu un avenant à l'accord d'acquisition de la branche Catalyst Technologies du Britannique. L'amendement annoncé ajuste le montant total de la transaction, qui passe de 1,8 à 1,325 milliard de livres sterling, et repousse la date butoir au 21 juillet 2026. En outre, dans l'éventualité où certaines approbations réglementaires ne seraient pas obtenues d'ici là, l'échéance pourrait être prolongée jusqu'au 21 août 2026, sous réserve de certaines conditions.
Dans son communiqué, Johnson Matthey précise que cet ajustement de prix de cession permet de refléter la performance de l'activité Catalyst Technologies au cours de l'exercice 2025-2026, laquelle comprend le report de projets clés de licences de solutions durables ainsi qu'une baisse de la rentabilité liée à la fourniture de catalyseurs dans un environnement de marché difficile.
Partant, Johnson Matthey prévoit de restituer environ 1 milliard de livres sterling de produit net de cession à ses actionnaires à l'issue de la transaction, dont 800 millions de livres sterling via un dividende exceptionnel assorti d'une consolidation d'actions, et 200 millions de livres au moyen d'un programme de rachat d'actions sur le marché.
Pour les analystes de Jefferies, cette baisse du prix de vente représente environ 2,7 livres sterling par action, un montant qui pourrait être légèrement inférieur après la prise en compte de la fiscalité.
La banque d'investissement américaine précise que bien que la révision du prix ne soit manifestement pas un dénouement optimal, l'issue reste plus favorable que ne le laissaient entendre les rapports de ce week-end indiquant qu'Honeywell envisageait d'annuler l'accord. Jefferies estime que le nouveau prix reste supérieur à la valorisation de 700 millions de livres sterling que ses analystes avaient établi avant l'annonce de la transaction.
La recommandation de Jefferies sur Johnson Matthey reste à acheter, avec une cible de cours de 2 420 pence.
Ambitions de Johnson Matthey et d'Honeywell
Le Britannique estime progresser de manière satisfaisante dans la mise en oeuvre de son nouveau modèle économique axé sur la génération de trésorerie et se dit en bonne voie pour délivrer une performance 2025-2026 conforme aux prévisions. La croissance du résultat opérationnel courant du groupe devrait se situer dans le haut de la fourchette d'un pourcentage à un chiffre moyen (soit environ entre 4 et 6%), tandis que le flux de trésorerie disponible positif devrait être nettement supérieur à celui de l'exercice précédent (521 millions de livres sterling sur l'exercice 2024-2025, clos le 31 mars 2025).
Pour Honeywell, cette acquisition doit permettre de libérer une croissance stratégique en augmentant sa base installée et créant une offre plus intégrée à travers les technologies de l'énergie et des procédés. Elle doit également étendre les capacités du groupe dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie et des carburants renouvelables. L'opération de croissance externe doit aussi renforcer le portefeuille actuel de catalyseurs de l'Américain, et créer des synergies avec les divisions Process Technologies et Process Automation.
