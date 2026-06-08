Johnson & Johnson va racheter Firefly Bio pour 1 milliard de dollars

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Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la société de biotechnologie Firefly Bio pour un milliard de dollars en espèces, dans le but d'élargir son portefeuille de médicaments anticancéreux.