Johnson&Johnson, Rivian, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Baidu
Baidu, le géant chinois des moteurs de recherche coté à Wall Street, a annoncé que sa division de puces IA Kunlunxin avait déposé une demande d'IPO à Hong Kong le 1er janvier, ouvrant la voie à une scission et à une cotation distincte. Les détails de cette introduction en Bourse n'ont pas été dévoilés.
Johnson&Johnson
Johnson & Johnson a annoncé que son conseil d'administration a déclaré un dividende en numéraire de 1,30 dollar par titre sur ses actions ordinaires pour le premier trimestre 2026. Il sera versé le 10 mars prochain aux actionnaires inscrits à la clôture des registres le 24 février 2026. La date du détachement a été fixée au 24 février 2026.
Rivian
Rivian Automotive a annoncé la production de 10974 véhicules au cours du quatrième trimestre 2025 dans son usine de Normal dans l'Illinois. Sur la même période, le concepteur et fabricant de véhicules électriques a livré 9745 voitures. Au total, sur l'ensemble de l'exercice, la société a fabriqué 42284 unités et en vendu 42247. Le groupe explique que ces données trimestrielles et annuelles sont conformes à ses prévisions.
Selon la Plateforme Automobile, au mois de décembre, les immatriculations de voitures particulières neuves de Tesla se sont effondrées de 66,04%, pour un total de 1942 unités. Sur l'ensemble de l'année, elles ont reculé de 37,46%, à 25 460 véhicules. Tout au long de l'année, les ventes du géant américain ont diminué, pénalisées par un déficit d'image de marque lié à l'implication dans la politique américaine d'Elon Musk, et par la rude concurrence chinoise dans le domaine des voitures électriques.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer