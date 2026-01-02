 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Johnson&Johnson, Rivian, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street-
information fournie par AOF 02/01/2026 à 14:55

(AOF) - Baidu

Baidu, le géant chinois des moteurs de recherche coté à Wall Street, a annoncé que sa division de puces IA Kunlunxin avait déposé une demande d'IPO à Hong Kong le 1er janvier, ouvrant la voie à une scission et à une cotation distincte. Les détails de cette introduction en Bourse n'ont pas été dévoilés.

Johnson&Johnson

Johnson & Johnson a annoncé que son conseil d'administration a déclaré un dividende en numéraire de 1,30 dollar par titre sur ses actions ordinaires pour le premier trimestre 2026. Il sera versé le 10 mars prochain aux actionnaires inscrits à la clôture des registres le 24 février 2026. La date du détachement a été fixée au 24 février 2026.

Rivian

Rivian Automotive a annoncé la production de 10974 véhicules au cours du quatrième trimestre 2025 dans son usine de Normal dans l'Illinois. Sur la même période, le concepteur et fabricant de véhicules électriques a livré 9745 voitures. Au total, sur l'ensemble de l'exercice, la société a fabriqué 42284 unités et en vendu 42247. Le groupe explique que ces données trimestrielles et annuelles sont conformes à ses prévisions.

Tesla

Selon la Plateforme Automobile, au mois de décembre, les immatriculations de voitures particulières neuves de Tesla se sont effondrées de 66,04%, pour un total de 1942 unités. Sur l'ensemble de l'année, elles ont reculé de 37,46%, à 25 460 véhicules. Tout au long de l'année, les ventes du géant américain ont diminué, pénalisées par un déficit d'image de marque lié à l'implication dans la politique américaine d'Elon Musk, et par la rude concurrence chinoise dans le domaine des voitures électriques.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

BAIDU SP ADR-A
144,5800 USD NASDAQ +10,65%
JOHNSON&JOHNSON
204,880 USD NYSE -1,01%
RIVIAN AUTO RG-A
20,2468 USD NASDAQ +2,72%
TESLA
455,0400 USD NASDAQ +1,18%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/01/2026 à 14:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank