Johnson & Johnson recule après que les ventes de dispositifs médicaux ont déçu par rapport aux estimations trimestrielles

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15 juillet - ** L'action du conglomérat de la santé Johnson & Johnson JNJ.N recule de 1,9 % à 248,91 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de la division technologies médicales de JNJ s'est établi à 8 ,93 milliards de dollars , en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 8,97 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société explique que le chiffre d’affaires de cette division a souffert d’une baisse dela demande pour ses pompes cardiaques Impella , à la suite d’une étude britannique qui a soulevé des questions quant à l’utilisation de ces pompes lors d’interventions coronariennes à haut risque

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,90 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,85 dollars par action

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 25,31 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 25,05 milliards de dollars

** JNJ attribue ce chiffre d'affaires à la forte croissance du médicament immunologique Tremfya et du blockbuster anticancéreux Darzalex

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 22,7 %