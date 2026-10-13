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Johnson & Johnson recule alors que la faiblesse des ventes de dispositifs médicaux vient ternir des résultats supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 16:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

13 octobre - ** L'action Johnson & Johnson JNJ.N recule de 4,4 % à252,38 dollars

** Le chiffre d'affaires de la division MedTech de JNJ au troisième trimestre progresse de 2,5 % à 8,6 milliards de dollars, mais reste en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 8,71 milliards de dollars - LSEG

** Dans l'ensemble, le BPA ajusté du troisième trimestre, à 2,59 dollars, dépasse les estimations de 2,54 dollars, et le chiffre d'affaires de 25,4 milliards de dollars dépasse les estimations de 25,28 milliards de dollars - LSEG

** « Bien que les résultats globaux soient globalement conformes aux attentes, nous pensons que les investisseurs seront déçus par certains détails de ces résultats », a déclaré Vamil Divan, analyste chez Guggenheim, soulignant que les résultats de la division MedTech étaient « quelque peu décevants »

** La société revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 et table désormais sur un chiffre d'affaires publié d'environ 101,2 milliards de dollars et un BPA ajusté de 11,10 dollars en valeur médiane,contrerespectivement environ 101,1 milliards de dollars et 11,04 dollars selon ses prévisions précédentes

** Les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires d'environ 101,3 milliards de dollars et un BPA ajusté de 11,08 dollars pour 2026 – données LSEG

** À la clôture d’hier, JNJ affichait une hausse de 27,4 % depuis le début de l’année, surperformant ainsi l’indice S&P 500

.SPX , en hausse de 11,7 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/10/2026 à 16:01:59.

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