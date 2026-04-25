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Johnson & Johnson proposera quatre médicaments sur ordonnance sur le site web TrumpRx
information fournie par Reuters 25/04/2026 à 00:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles tout au long du texte, ainsi que la réponse de l'entreprise) par Padmanabhan Ananthan

Johnson & Johnson JNJ.N va commencer à vendre quatre de ses médicaments sur le site web TrumpRx de l'administration Trump, a déclaré vendredi la société à Reuters.

La société a déclaré qu'elle commencerait à proposer ses médicaments contre le diabète Invokamet, Invokamet XR et Invokana, ainsi que l'anticoagulant Xarelto, via la plateforme TrumpRx et son site web destiné directement aux consommateurs, JNJ Direct.

Le conglomérat de la santé a conclu volontairement un accord avec l'administration Trump en janvier afin de réduire les prix des médicaments pour les Américains, d'élargir l'accès à des prescriptions abordables dans le cadre de Medicaid et de commercialiser ses produits sur la plateforme TrumpRx en échange d'une exemption des droits de douane imposés par l'administration.

D'autres laboratoires pharmaceutiques, notamment Pfizer < PFE.N>, Novo Nordisk < NOVOb.CO>, Eli Lilly < LLY.N> et AstraZeneca < AZN.L>, ont conclu des accords similaires liés à TrumpRx ou à la tarification dite « de la nation la plus favorisée », visant à réduire le coût des médicaments aux États-Unis et à encourager la production nationale.

TrumpRx est destiné aux patients payant de leur poche et disposant d'une ordonnance valide, notamment les consommateurs non assurés et ceux dont l'assurance ne couvre pas un médicament particulier.

Johnson & Johnson s'était précédemment engagé à investir 55 milliards de dollars dans la recherche et la production, notamment dans des installations en Pennsylvanie et en Caroline du Nord.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 962,000 GBX LSE -3,66%
ELI LILLY & CO
883,940 USD NYSE -3,63%
JOHNSON&JOHNSON
227,380 USD NYSE -1,41%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
26,980 USD NYSE +1,20%
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