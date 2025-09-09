 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Johnson & Johnson nomme John Morikis à son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 17:10

(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson annonce l'élection de John Morikis, ancien président-directeur général et président exécutif de Sherwin-Williams, à son conseil d'administration.

Joaquin Duato, président-directeur général de Johnson & Johnson, salue 'un dirigeant aguerri des multinationales, doté d'une expertise des marchés mondiaux et des chaînes d'approvisionnement complexes'.

John Morikis, qui a dirigé Sherwin-Williams pendant huit ans comme CEO et en a renforcé le leadership mondial, déclare être 'honoré de rejoindre Johnson & Johnson' et prêt à contribuer à sa stratégie de long terme.

Morikis siège également aux conseils de UPS, General Mills et Whirlpool, et préside celui de University Hospitals Health System.

