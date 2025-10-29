Johnson & Johnson mise sur l'IA physique pour accélérer l'innovation robotique
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 12:54
Le groupe utilise la simulation par IA pour la plateforme MONARCH dédiée à l'urologie, en collaboration avec NVIDIA (Isaac for Healthcare et Omniverse), afin de générer des jumeaux numériques haute fidélité et de modéliser des procédures sur calculs rénaux.
Neda Cvijetic, responsable mondiale R&D Robotique et Numérique, souligne que ces simulations permettront de 'débloquer les capacités de l'IA physique' et d'améliorer la précision des systèmes.
La commercialisation aux États-Unis de la plateforme MONARCH pour l'urologie est prévue en 2026. Elle complétera l'offre existante de robotique assistée pour la bronchoscopie, déjà dotée d'un logiciel de navigation optimisé par IA.
