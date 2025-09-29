Johnson & Johnson : le Tremfya approuvé par la FDA chez l'enfant

(AOF) - Johnson & Jonhson a annoncé l’approbation par les autorités sanitaires américaines (FDA) de Tremfya, pour le traitement des enfants atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie, et du rhumatisme psoriasique actifs chez les enfants de six ans et pus, pesant au moins 40 kg. La décision de la FDA intervient après les résultats d’une étude révélant que des enfants traités avec Tremfya obtenaient des taux élevés d’éclaircissement cutané par rapport au placebo après 16 semaines de traitement.
