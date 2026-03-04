 Aller au contenu principal
Johnson & Johnson lance un site web pour les ventes directes aux consommateurs
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 23:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Johnson & Johnson JNJ.N a lancé un site web pour vendre certains de ses médicaments directement aux patients américains qui n'ont pas d'assurance ou qui paient leurs médicaments de leur poche.

Le site web, appelé J&J Direct , propose trois médicaments: les traitements contre le diabète Invokana et Invokamet et l'anticoagulant Xarelto.

L'entreprise s'est engagée à améliorer l'accès direct à ses médicaments dans le cadre de l'accord qu'elle a conclu en janvier avec l'administration du président américain Donald Trump pour réduire les prix en échange d'exemptions de droits de douane.

Elle s'est également engagée l'année dernière à investir 55 milliards de dollars aux États-Unis sur quatre ans.

L'administration Trump a conclu des accords avec 16 entreprises pharmaceutiques pour réduire les prix de leurs médicaments destinés au programme Medicaid du gouvernement et aux consommateurs payant en espèces, dans le but d'aligner les coûts des médicaments américains sur ceux d'autres pays riches.

Plusieurs fabricants de médicaments, dont Pfizer

PFE.N et Eli Lilly LLY.N , ont déjà lancé leur propre site web destiné directement aux consommateurs.

Le gouvernement américain a également lancé TrumpRx.gov, un site web proposant des médicaments sur ordonnance à prix réduit, dans le cadre de ses efforts pour faire baisser les prix des médicaments. Johnson & Johnson ne vend actuellement aucun médicament sur TrumpRx.gov, mais l'entreprise a accepté d'y participer.

