Johnson & Johnson : la FDA approuve un dispositif pour lutter contre le cancer de la vessie

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé le système Inlexzo de Johnson & Johnson. Ce dispositif libère un médicament et permet une administration locale prolongée d’un traitement anticancéreux dans la vessie avec un taux de réponse complète de 82 % chez les patients, sans nécessité de réinduction. Inlexzo est conçu pour les patients souhaitant préserver leur vessie et est le premier et unique système de délivrance de médicaments intra-vésical précise la société.
