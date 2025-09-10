 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Johnson & Johnson : la FDA approuve un dispositif pour lutter contre le cancer de la vessie
information fournie par AOF 10/09/2025 à 14:07

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé le système Inlexzo de Johnson & Johnson. Ce dispositif libère un médicament et permet une administration locale prolongée d’un traitement anticancéreux dans la vessie avec un taux de réponse complète de 82 % chez les patients, sans nécessité de réinduction. Inlexzo est conçu pour les patients souhaitant préserver leur vessie et est le premier et unique système de délivrance de médicaments intra-vésical précise la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
176,970 USD NYSE -0,78%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

