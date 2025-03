Johnson & Johnson investira plus de 55 milliards de dollars aux États-Unis sur quatre ans

(AOF) - Johnson & Johnson a annoncé des investissements de plus de 55 milliards de dollars aux États-Unis pour les quatre prochaines années dans la fabrication, la recherche et la technologie. Ce montant représente une augmentation de 25 % des investissements du groupe pharmaceutique américain par rapport aux quatre années précédentes et s'inscrit dans la continuité des investissements déjà importants réalisés aux États-Unis suite à l'adoption de la loi de 2017 sur les réductions d'impôts et l'emploi. Cette annonce intervient dans le contexte de la guerre commerciale engagée par Donald Trump.

" Notre investissement accru aux États-Unis commence par la construction d'une usine de haute technologie en Caroline du Nord, qui permettra non seulement de créer des emplois aux États-Unis, mais aussi de fabriquer des médicaments de pointe pour traiter les patients en Amérique et dans le monde entier ", a précisé le CEO Joaquin Duato.

