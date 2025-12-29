Johnson & Johnson interrompt une étude de phase 2b dans la dermatite atopique
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 11:50
Johnson & Johnson a présenté les résultats intermédiaires issus d'une étude de phase 2b évaluant le candidat JNJ-95475939 (JNJ-5939) dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère. Résultat ? L'analyse planifiée n'a pas atteint les critères d'efficacité fixés, conduisant à l'arrêt anticipé de l'essai.
Le traitement de cette maladie inflammatoire chronique de la peau, le plus souvent d'origine immuno-allergique. a toutefois été bien toléré par les patients, assure le laboratoire.
Le groupe souligne son engagement à poursuivre le développement de son portefeuille de candidats cliniques et précliniques dans cette pathologie chronique, qui touche plus de 100 millions de personnes dans le monde.
Le titre a progressé de 0,6% au cours des cinq derniers jours et affiche une progression de plus de 43% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|207,640 USD
|NYSE
|-0,03%
A lire aussi
-
Du monde du cinéma à ses admirateurs, les hommages affluent après la mort de Brigitte Bardot, icône du grand écran dont la presse française et internationale souligne lundi la liberté mais aussi les zones d'ombre. L'actrice de "Et Dieu... créa la femme" et du "Mépris" ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer