Johnson & Johnson interrompt une étude de phase 2b dans la dermatite atopique
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 11:50

Les résultats intermédiaires de l'étude n'ont pas été concluants, l'analyse planifiée n'ayant pas atteint les critères d'efficacité fixés.

Johnson & Johnson a présenté les résultats intermédiaires issus d'une étude de phase 2b évaluant le candidat JNJ-95475939 (JNJ-5939) dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère. Résultat ? L'analyse planifiée n'a pas atteint les critères d'efficacité fixés, conduisant à l'arrêt anticipé de l'essai.

Le traitement de cette maladie inflammatoire chronique de la peau, le plus souvent d'origine immuno-allergique. a toutefois été bien toléré par les patients, assure le laboratoire.

Le groupe souligne son engagement à poursuivre le développement de son portefeuille de candidats cliniques et précliniques dans cette pathologie chronique, qui touche plus de 100 millions de personnes dans le monde.

Le titre a progressé de 0,6% au cours des cinq derniers jours et affiche une progression de plus de 43% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
207,640 USD NYSE -0,03%
