Johnson & Johnson finalise le rachat de V-Wave

(AOF) - Johnson & Johnson a annoncé avoir finalisé l'acquisition de V-Wave Ltd., une société non cotée axée sur le développement d'options thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. V-Wave opérera dans le cadre de Johnson & Johnson MedTech. Cette acquisition renforce la position de Johnson & Johnson MedTech dans le domaine des maladies cardiovasculaires et offre une opportunité encore plus grande de s'attaquer à l'insuffisance cardiaque, l'un des besoins médicaux non satisfaits les plus urgents dans le domaine des soins de santé aujourd'hui.

