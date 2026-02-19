 Aller au contenu principal
Johnson & Johnson envisage de vendre son unité orthopédique pour 20 milliards de dollars, selon une source
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour pour changer de source)

Johnson & Johnson JNJ.N prépare une vente potentielle de son unité d'orthopédie, dans le cadre d'une transaction qui pourrait dépasser les 20 milliards de dollars, la société considérant les sociétés de capital-investissement comme les acheteurs les plus probables, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'année dernière, J&J a déclaré qu'elle prévoyait de séparer son unité orthopédique, connue sous le nom de DePuy Synthes, pour en faire une société autonome dans les 18 à 24 mois à venir, marquant ainsi sa deuxième scission majeure en deux ans, alors qu'elle se concentre sur des segments de soins de santé à plus forte croissance.

Bloomberg News a d'abord rapporté ce développement et a déclaré que J&J rassemblait des documents et des données financières pour DePuy Synthes avant de rencontrer des acheteurs potentiels dans les semaines à venir, citant des personnes familières avec le sujet.

Selon Bloomberg, plusieurs grandes sociétés de capital-investissement envisagent de s'associer pour racheter l'unité, ajoutant que la vente pourrait également susciter l'intérêt d'acteurs rivaux dans le domaine des dispositifs médicaux.

L'unité orthopédique de J&J fabrique des implants de hanche, de genou et d'épaule, des instruments chirurgicaux et d'autres produits, et a généré un chiffre d'affaires de 9,3 milliards de dollars en 2025.

Le directeur financier de l'entreprise, Joe Wolk, a déclaré précédemment que J&J explorait plusieurs voies pour la séparation, en se concentrant principalement sur une scission en franchise d'impôt, mais qu'il restait ouvert à d'autres options.

Il avait ajouté que le processus de séparation était déjà en cours et qu'il ne prévoyait pas d'autres mises à jour importantes sur la transaction avant le milieu de l'année 2026.

