Johnson & Johnson en pourparlers pour acquérir Protagonist Therapeutics, selon une source
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 19:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4 et d'informations générales aux paragraphes 5 et 6)

Johnson & Johnson JNJ.N est en discussion pour racheter Protagonist Therapeutics PTGX.O , a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Les actions de Protagonist ont bondi de plus de 30 % dans les échanges de l'après-midi. La capitalisation boursière de la société s'élevait à 4,2 milliards de dollars à la clôture de jeudi.

Les deux entreprises travaillent au développement d'un traitement oral, l'icotrokinra, pour les maladies immunitaires, notamment le psoriasis en plaques et la colite ulcéreuse, J&J détenant les droits exclusifs de commercialisation du produit.

Les analystes de Leerink Partners estiment que l'icotrokinra pourrait être "l'un des lancements de médicaments immunologiques les plus importants de cette décennie" et estiment que ses ventes mondiales maximales pourraient atteindre 9,5 milliards de dollars.

L'accord potentiel intervient à un moment où J&J cherche à renforcer son portefeuille de médicaments. Stelara, son médicament le plus vendu contre les maladies immunitaires, a perdu des parts de marché au profit de biosimilaires moins coûteux, et l'entreprise a mis en garde contre l'accélération de la baisse des ventes.

Protagonist développe également le rusfertide, un médicament candidat pour le traitement du cancer du sang à un stade avancé, avec Takeda Pharmaceutical 4502.T .

J&J n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters et Protagonist a déclaré ne pas commenter les spéculations ou les rumeurs.

Le Wall Street Journal a rapporté la nouvelle de l'accord potentiel plus tôt dans la journée.

