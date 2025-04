Johnson & Johnson: dividende accru de près de 5% information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 13:33









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Johnson & Johnson (J&J) indique que son conseil d'administration a décidé une hausse de 4,8% du dividende trimestriel, à 1,30 dollar par action, marquant ainsi sa 63e année consécutive d'augmentation.



Au nouveau taux, le dividende du groupe de santé sur une base annuelle se monte ainsi à 5,20 dollar par action. Le prochain dividende trimestriel sera mis en paiement à partir du 10 juin, au profit des actionnaires inscrits au 27 mai.



Au titre des trois premiers mois de 2025, son BPA ajusté a augmenté de 2,2% à 2,77 dollars, pour des revenus en croissance de 2,4% à 21,9 milliards de dollars, avec une croissance opérationnelle (hors effets de changes) de 4,2% (et de 3,3% en organique).



En tenant compte des coûts de douanes, de la dilution de l'acquisition d'Intra-Cellular Therapies et de la mise à jour des changes, J&J maintient sa perspective de croissance du BPA ajusté pour l'ensemble de 2025 à +6,2% au point médian.





