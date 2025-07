Johnson & Johnson : dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marchés aux États-Unis

(AOF) - Johnson & Johnson a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires américaines en vue de l’approbation initiale de l’Icotrokinra, un traitement pour les adultes et les enfants âgés de 12 et plus atteints de psoriasis en plaques modérées à sévères. Cette demande incluait les données de quatre études pivots de phase 3. Le traitement avec ce produit développé par Johnson & Johnson a atteint tous les critères d’évaluation principaux et co-principaux tout au long du programme chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

Les résultats ont révélé une nette amélioration cutanée et un profil de sécurité favorable pour un comprimé à prise unique quotidienne.

