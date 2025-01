Johnson & Johnson dépasse les attentes au quatrième trimestre

(AOF) - Johnson & Johnson a annoncé un chiffre d’affaires et des bénéfices du quatrième trimestre supérieurs au consensus grâce au succès de ses traitements anticancer. Le chiffre d'affaires atteint 22,5 milliards de dollars pour un bénéfice par action de 2,04 dollar. Le groupe pharmaceutique américain s'attend pour 2025 à des ventes comprises entre 90,9 et 91,7 milliards de dollars (conforme au consensus de 90,98 milliards) et à un bénéfice compris entre 10,75 et 10,95 dollars par action en ajusté (contre un consensus de 10,56 dollars par action).

