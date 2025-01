Johnson & Johnson: BPA en recul de 11% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 13:40









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson publie au titre des trois derniers mois de 2024 un BPA ajusté en baisse de 10,9% à 2,04 dollars, niveau à peu près conforme aux attentes, bien que grevé à hauteur de 22 cents par des charges d'IPR&D acquises en lien avec l'acquisition de V-Wave.



A un peu plus de 22,5 milliards de dollars, les revenus du groupe de santé ont augmenté de 5,3% en données totales, avec une progression de 6,7% des revenus opérationnels (dont +10% aux Etats-Unis et +2,5% à l'international).



Affichant ainsi sur l'ensemble de 2024 un BPA ajusté de 9,98 dollars et une croissance opérationnelle des revenus de 5,9%, J&J vise pour l'année 2025 des fourchettes-cibles allant de 10,75 à 10,95 dollars et de 2,5 à 3,5% respectivement.





