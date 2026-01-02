 Aller au contenu principal
Johnson & Johnson annonce son dividende pour le 1er trimestre 2026
information fournie par AOF 02/01/2026 à 14:34

(AOF) - Johnson & Johnson a annoncé que son conseil d’administration a déclaré un dividende en numéraire de 1,30 dollar par titre sur ses actions ordinaires pour le premier trimestre 2026. Il sera versé le 10 mars prochain aux actionnaires inscrits à la clôture des registres le 24 février 2026. La date du détachement a été fixée au 24 février 2026.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
205,590 USD NYSE -0,67%
