Johnson & Johnson annonce son dividende pour le 1er trimestre 2026

(AOF) - Johnson & Johnson a annoncé que son conseil d’administration a déclaré un dividende en numéraire de 1,30 dollar par titre sur ses actions ordinaires pour le premier trimestre 2026. Il sera versé le 10 mars prochain aux actionnaires inscrits à la clôture des registres le 24 février 2026. La date du détachement a été fixée au 24 février 2026.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer