Johnson & Johnson annonce que le nipocalimab a été approuvé en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le nipocalimab, produit par l'
JNJ.N , filiale de Johnson & Johnson, a obtenu son autorisation de mise sur le marché en Chine, a annoncé jeudi le laboratoire pharmaceutique américain sur son compte WeChat.
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