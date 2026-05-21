Johnson & Johnson annonce que le nipocalimab a été approuvé en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nipocalimab, produit par l'

JNJ.N , filiale de Johnson & Johnson, a obtenu son autorisation de mise sur le marché en Chine, a annoncé jeudi le laboratoire pharmaceutique américain sur son compte WeChat.