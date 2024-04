Johnson & Johnson annonce le rachat de Shockwave Medical

(AOF) - Johnson & Johnson annonce avoir conclu un accord définitif pour le rachat de toutes les actions en circulation de Shockwave Medical pour 335 dollars par action, soit une valeur d'entreprise d'environ 13,1 milliards de dollars. Ce rachat étend encore la position de Johnson & Johnson dans le domaine du cardiovasculaire, l’un des marchés medtech à la croissance la plus rapide. L’opération lui permettra d’étendre son portefeuille à deux des segments les plus dynamiques à savoir la maladie coronarienne (CAD) et la maladie artérielle périphérique (MAP).

Shockwave est l'un des principaux fournisseurs de technologies de lithotritie intravasculaire (IVL) pour le traitement des coronaropathies et des MAP calcifiées. L'IVL est un traitement mini-invasif basé sur un cathéter pour les lésions artérielles calcifiées, qui peuvent réduire le flux sanguin et provoquer des douleurs ou une crise cardiaque.

"En nous concentrant sur la médecine innovante et les technologies médicales, Johnson & Johnson lutte depuis longtemps contre les maladies cardiovasculaires, la principale cause de décès dans le monde", souligne Joaquin Duato, CEO de Johnson & Johnson. "L'acquisition de Shockwave et de sa technologie IVL offre une opportunité unique d'améliorer notre impact en matière d'intervention cardiovasculaire et de générer une plus grande valeur pour les patients, les actionnaires et les systèmes de santé".

