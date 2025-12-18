Johnson & Johnson a obtenu l'approbation de la FDA pour le traitement du cSDH
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 16:08
La cSDH est souvent causée par un léger traumatisme crânien qui entraîne des saignements entre la dure-mère et les membranes arachnoïdiennes, en particulier chez les personnes âgées et sous traitement anticoagulant.
L'embolisation de la MMA offre une approche endovasculaire peu invasive en ciblant de petits vaisseaux cérébraux supposés contribuer à la persistance et à la régénération des hématomes.
Cette approbation est confirmée par les résultats de l'essai contrôlé randomisé MEMBRANE, qui a évalué la sécurité et l'efficacité de l'embolisation de la MMA chez les patients atteints de cSDH.
" Cette approbation renforce la valeur durable de TRUFILL n-BCA et notre engagement à fournir des technologies innovantes qui améliorent les résultats pour les patients et traitent des affections neurovasculaires complexes ", a déclaré Christian Cuzick, président de Worldwide Neurovascular, Johnson & Johnson MedTech.
Valeurs associées
|210,835 USD
|NYSE
|+0,21%
