John Wiley & Sons vacille après les résultats du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de la société d'éducation John Wiley & Sons Inc WLY.N ont baissé d'environ 6% à 37,32$

** La société affiche un chiffre d'affaires de 396,8 millions de dollars au 1er trimestre, en baisse par rapport aux 403,8 millions de dollars de l'année dernière

** Les revenus d'apprentissage de WLY ont chuté de 8% à taux directeur constant pour atteindre 115,1 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des licences d'IA et de la faiblesse des marchés professionnels

** Cependant, la société réaffirme ses perspectives pour l'exercice 2026

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de ~9%, y compris les mouvements de la séance

