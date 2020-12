Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client John le Carré est mort Reuters • 13/12/2020 à 23:33









13 décembre (Reuters) - Le romancier britannique John le Carré, auteur de nombreux best-sellers tels que "L'Espion qui venait du froid", est mort samedi à l'âge de 89 ans, annonce son agent. "C'est avec une grande tristesse que je dois partager la nouvelle que David Cornwell, connu dans le monde entier sous le nom de John le Carré, est décédé des suites d'une courte maladie (non liée au COVID-19) en Cornouailles dans la soirée du samedi 12 décembre 2020", dit-il dans un communiqué diffusé dimanche. (Kanishka Singh, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.