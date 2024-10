John Kerry rejoint une société d’investissement sur la transition énergétique

John Kerry, ancien secrétaire d’Etat américain de Barack Obama, vient de rejoindre Galvanize Climate Solutions, une société d’investissement axée sur la génération de valeur à long terme à partir de la transition énergétique. Il en sera co-président exécutif, aux côtés des deux fondateurs Tom Steyer et Katie Hall.

Galvanize investit dans différentes classes d’actifs, notamment le capital-risque et les actions de croissance, l’immobilier et les actions cotées. Chaque stratégie d’investissement s’appuie sur l’expertise de l’entreprise dans les domaines de la science, de la technologie, du développement des marchés, de la politique et de la géopolitique.

Le rôle de John Kerry consistera essentiellement à étendre les ressources et la portée des stratégies d’investissement de Galvanize, à créer des opportunités différenciées et à tirer parti de ses connaissances sur la manière dont la technologie, la politique et la géopolitique façonnent la transition énergétique.

L'Agefi