John Elkann, président de Ferrari, doit effectuer un an de travaux d'intérêt général pour régler une affaire de fraude fiscale
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte du paragraphe 7) par Emilio Parodi

Le président de Stellantis

STLAM.MI et de Ferrari RACE.MI , John Elkann, a accepté de faire un an de travaux d'intérêt général et de payer une somme négociée pour régler un litige fiscal concernant l'héritage de sa grand-mère, ont déclaré les procureurs italiens lundi.

Elkann et ses frères et sœurs Lapo et Ginevra paieront conjointement 183 millions d'euros (214,99 millions de dollars) aux autorités fiscales concernant l'héritage de leur grand-mère Marella Caracciolo, ont déclaré les procureurs de la ville de Turin, dans le nord du pays.

Elkann a également négocié un an de travaux d'intérêt général, mettant ainsi un terme à l'enquête pénale ouverte à son encontre pour fraude fiscale présumée dans le cadre de l'héritage.

Les procureurs ont déclaré qu'ils avaient donné leur accord à la transaction, qui doit maintenant être ratifiée par un juge.

En Italie, un accord de plaidoyer n'implique pas un aveu de culpabilité.

Les procureurs ont demandé au juge d'abandonner les poursuites pénales contre Lapo et Ginevra, les frères et sœurs d'Elkann.

Un porte-parole des trois frères et sœurs a déclaré en juillet qu'un accord fiscal avait été conclu avec l'administration fiscale, sans en préciser le montant.

Le paiement des 183 millions d'euros met fin à toutes les enquêtes sur l'évasion fiscale d'un patrimoine estimé par les autorités italiennes à environ 800 millions d'euros.

Elkann devra maintenant proposer aux autorités judiciaires une institution où il pourra effectuer son travail d'intérêt général.

Il pourrait s'agir d'un centre pour personnes âgées, d'une association d'aide aux toxicomanes ou d'une autre institution ayant une fonction similaire d'aide sociale.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'un litige plus large entre les Elkann et leur mère Margherita au sujet de la succession de Gianni Agnelli, le célèbre ancien patron de Fiat, qui a divisé l'une des dynasties d'hommes d'affaires les plus connues d'Italie.

Gianni, symbole de l'essor économique de l'Italie d'après-guerre, est décédé il y a vingt ans.

Dans le cadre de cette affaire, un juge de Turin a saisi l'an dernier des fonds et des biens d'une valeur de près de 75 millions d'euros auprès de cinq personnes, dont John, Lapo et Ginevra Elkann.

Outre les procédures fiscales et pénales, une affaire civile concernant le litige sur l'héritage est également en cours.

Elle oppose la fille de Gianni, Margherita, qui a hérité de 1,2 milliard d'euros, à trois de ses huit enfants, dont l'aîné, John Elkann.

Margherita se bat pour faire annuler les accords qu'elle a signés en 2004 après la mort de son père, afin de s'assurer que l'argent revienne à ses cinq enfants issus d'un second mariage. (1 dollar = 0,8512 euro)

