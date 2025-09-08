John Elkann, Président de Ferrari, accepte d'effectuer des travaux d'intérêt général pour mettre fin à une affaire de fraude fiscale

Elkann et ses frères et sœurs doivent payer 183 millions d'euros pour régler un litige fiscal

Aucun aveu de culpabilité dans l'accord sur les travaux d'intérêt général d'Elkann

Un litige successoral divise la famille Elkann, une procédure civile est en cours

Le Président de Stellantis

STLAM.MI et de Ferrari RACE.MI , John Elkann, a accepté de faire un an de travaux d'intérêt général et de payer une somme négociée pour régler un litige fiscal concernant l'héritagede sa grand-mère, ont déclaré les procureurs italiens lundi.

John Elkann et ses frères et sœurs Lapo et Ginevra paieront conjointement 183 millions d'euros (215 millions de dollars) aux autorités fiscales italiennes concernant la succession de leur grand-mère Marella Caracciolo , décédée en 2019, ont déclaré les procureurs de la ville de Turin, dans le nord de l'Italie.

John Elkann a également accepté d'effectuer un an de travaux d'intérêt général, mettant ainsi fin à l'enquête pénale ouverte à son encontre pour fraude fiscale présumée en rapport avec l'héritage.

Les procureurs ont déclaré qu'ils avaient approuvé l'accord, qui doit maintenant être ratifié par un juge. En Italie,un tel accord n'implique pas un aveu de culpabilité.

Les procureurs ont demandé au juge d'abandonner les poursuites pénales contre Lapo et Ginevra, les frères et sœurs d'Elkann.

Paolo Siniscalchi, leur avocat, a souligné que le Président de Ferrari ne reconnaissait pas sa responsabilité.

"Les décisions des procureurs sont l'occasion de mettre un terme rapide et définitif à cette douloureuse affaire", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le paiement des 183 millions d'euros clôt toutes les enquêtes sur l'évasion fiscale d'un patrimoine estimé par les autorités italiennes à environ 800 millions d'euros.

Elkann devra maintenant proposer aux autorités judiciaires une institution où il pourra effectuer son travail d'intérêt général.

Il pourrait s'agir d'un centre pour personnes âgées, d'une association d'aide aux toxicomanes ou d'une autre institution ayant une fonction similaire d'aide sociale.

FAMILLE DIVISÉE

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'un différend plus large entre les Elkann et leur mère Margherita au sujet de la succession de Gianni Agnelli, le célèbre ancien patron de Fiat, qui a divisé l'une des dynasties d'hommes d'affaires les plus connues d'Italie.

Gianni, symbole de l'essor économique de l'Italie d'après-guerre, est décédé il y a vingt ans.

Dans le cadre de cette affaire, un juge de Turin a saisi l'an dernier des fonds et des biens d'une valeur de près de 75 millions d'euros auprès de cinq personnes, dont John, Lapo et Ginevra Elkann.

Outre les procédures fiscales et pénales, une affaire civile concernant le litige sur l'héritage est également en cours.

Elle oppose la fille de Gianni, Margherita, qui a hérité de 1,2 milliard d'euros, à trois de ses huit enfants, dont l'aîné, John Elkann.

Margherita se bat pour faire annuler les accords qu'elle a signés en 2004 après la mort de son père, afin de s'assurer que l'argent revienne à ses cinq enfants issus d'un second mariage.

Les avocats de Margherita Agnelli ont déclaré dans un communiqué qu'ils se félicitaient de l'issue de ces procédures fiscales et pénales, ajoutant qu'elles auraient des conséquences pour sa réclamation.

" Les juges de la procédure civile de Turin ont obtenu aujourd'hui une nouvelle confirmation sans équivoque du plan conçu et mis en œuvre au détriment de Margherita Agnelli", ont-ils déclaré.

