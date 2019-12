JOHCM débauche une équipe de gérants d'Hermes

(NEWSManagers.com) -

JO Hambro Capital Management a recruté quatre gérants de Hermes, spécialistes de l' engagement, via sa filiale Regnan dédiée à l' investissement responsable et d' impact.

Ce quatuor va former l' équipe d' investissement Global Equity Impact et sera basé dans les bureaux de JOHCM à Londres. L' équipe sera dirigée par Tim Crockford, gérant de fonds senior, et composée de Mohsin Ahmad, Maxime Le Floch et Maxine Wille, tous les trois analystes. Ils géraient ensemble le Hermes Impact Opportuniteis Equity Fund que Tim Crockford avait contribué à lancer en décembre 2017 après avoir fondé l' équipe d' impact d' Hermes en 2016.

La nouvelle équipe lancera une stratégie Global Equity Impact au second semestre 2020. Il s' agira d' un portefeuille diversifié d' actions monde, de conviction, ayant une faible rotation et visant un impact par le biais d' un engagement actionnarial actif. L' équipe cherchera à investir dans des sociétés à mission qui apportent de la valeur aux actionnaires qui répondent aux besoins grandissants de la société en matière de durabilité et aux problématiques en matière d' environnement, en s' appuyant sur les objectifs de développement durable (ODD).

Comme toutes les autres stratégies de JOHCM, la nouvelle sera limitée en termes d' encours.

Regnan, qui accueille officiellement l' équipe, est un fournisseur de recherche ESG, d' engagement et de services de conseil détenu depuis février 2019 par Pendal Group, la maison mère australienne de JOHCM.