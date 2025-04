Joe Sullivan confie la direction générale d’Allspring à Kate Burke

Joe Sullivan, le directeur général d’Allspring Global Investments, passe la main à Kate Burke. Il avait pris la direction générale de la société de gestion américaine suite à la séparation de cette dernière d’avec le groupe Wells Fargo et son rachat par les sociétés de private equity GTCR et Reverence en 2021 .

Âgé de plus de 60 ans, Joe Sullivan continuera tout de même à servir la société de 605 milliards de dollars d’actifs en tant que président exécutif du conseil d’administration.

Kate Burke avait rejoint Allspring en 2023 en tant que présidente et membre du conseil d’administration. Avant cela, elle était directrice des opérations et directrice financière d’AllianceBernstein. Elle était précédemment responsable de Bernstein Private Wealth et directrice administrative. Encore avant, elle était responsable du capital humain et directrice des talents.

« Le leadership de Joe au cours des premiers jours d’Allspring a été essentiel pour propulser Allspring au rang de société de gestion d’actifs de premier plan, respectée et diversifiée », a déclaré Milton Berlinski, membre du conseil d’administration, cofondateur et associé gérant de Reverence Capital.

Laurence Marchal