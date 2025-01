AOF - EN SAVOIR PLUS

En décembre 2023, le plus grand sidérurgiste japonais Nippon Steel Corporation avait confirmé son projet de rachat de son concurrent américain United States Steel pour 55 dollars par action en numéraire, ce qui représente un montant total d'environ 14,1 milliards de dollars.

Il y a deux semaines, la Maison Blanche avait alors déclaré vouloir attendre les résultats de cet examen pour se prononcer sur le blocage ou non cette opération du sidérurgiste japonais.

(AOF) - Selon des informations du Washington Post qui s'appuie sur deux sources gouvernementales anonymes, le futur ex-président des Etats-Unis Joe Biden devrait officialiser le blocage du rachat de US Steel par son concurrent Nippon Steel. Il estime que l'industrie sidérurgique revêt un caractère stratégique pour les États-Unis, qui sont le premier importateur mondial d'acier. Le 23 décembre dernier, US Steel avait déclaré que le CFIUS (Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis) "n'était pas en mesure de parvenir à un consensus sur cette transaction".

Joe Biden va bloquer le rachat de US Steel par Nippon Steel

