Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Joe Biden choisit Xavier Becerra comme secrétaire à la Santé Reuters • 07/12/2020 à 14:59









(Actualisé avec confirmation) WILMINGTON, Delaware, 7 décembre (Reuters) - Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a annoncé lundi qu'il nommerait le procureur général de Californie Xavier Becerra au poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux. Agé de 62 ans, Xavier Becerra est d'origine hispanique et sa nomination intervient dans un contexte de demande accrue de diversité, notamment de la part du Congressional Hispanic Caucus (CHC), un des caucus représentant les latino-américains au Congrès. Xavier Becerra sera un des responsables de premier plan de l'équipe constituée par Joe Biden pour faire face à l'épidémie due au coronavirus qui a fait plus de 281.000 morts aux Etats-Unis, selon un décompte Reuters. "Cette équipe d'experts médicaux et de fonctionnaires de classe mondiale sera prête dès le premier jour à mobiliser toutes les ressources du gouvernement fédéral pour étendre les tests et les masques", a déclaré Joe Biden dans un communiqué, ajoutant qu'elle "supervisera la sécurité, l'équité et la distribution gratuite de traitements et de vaccins". Rochelle Walensky, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital général du Massachusetts, sera nommée pour sa part à la tête des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), selon une source proche du dossier. (Trevor Hunnicutt, version française Camille Raynaud et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.